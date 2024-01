Nergens in Vlaanderen zijn er meer tijdelijke werklozen dan in onze provincie. Maar ondanks de crisis blijft de krapte op de arbeidsmarkt nog altijd heel groot. Hans Boels, Voka regio Zuid-West-Vlaanderen: “De cijfers zeggen dat er minder dan 2 kandidaten zijn per vacature in West-Vlaanderen. Maar diegenen die zich aanmelden zijn ook niet allemaal Kevin De Bruynes, om het in voetbaltermen uit te drukken. Het is heel moeilijk om de gepaste mensen te vinden, en aan de andere kant zijn er bedrijven die mensen tijdelijk geen werk kunnen geven, maar die bedrijven lossen die mensen niet, want ze zijn heel bang, dat als de markt herleeft ze ook geen mensen meer gaan vinden."