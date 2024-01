Vijf West-Vlamingen maken kans op een Kastaar! in de categorie 'Online persoonlijkheid'. Youtuber Acid of Nathan Vandergunst uit Blankenberge kan zich ondanks de rechtszaak rond zijn video over Reuzegom toch optrekken aan een nominatie. Het bekende Youtube- en Tiktok-duo Cemi, met de Bredense Céline Dept, is ook genomineerd. Verder in het rijtje staat Anastasya Chernook Baeten uit Wingene, die vast panellid is in het tv-programma De Tafel van Gert. Influencers Elodie Gabias en Jamie-Lee Six, respectievelijk afkomstig uit Waregem en Menen, maken de West-Vlaamse weelde compleet.