Dit jaar weer een Vis van het jaar’, en het is.…zeeduivel

Met de actie brengen ze samen elk jaar een andere vis onder de aandacht en illustreren ze dat vis eten veel variatie toelaat. Hilde Crevits: "De bekendmaking van de Vis van het Jaar is een belangrijke gebeurtenis voor de visserijsector. Het is het uitgelezen moment om de rijkdom van de verschillende soorten vis die onze vissers vangen in de kijker te plaatsen. De zeeduivel is dit jaar uitverkoren. Een schoonheidswedstrijd zal hij nooit winnen, maar culinair is het wel een topper. De zeeduivel is één van de sterkhouders van onze visserij waarbij er geen gevaar voor overbevissing bestaat. De bekendheid van de vis is vrij beperkt."

