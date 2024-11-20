23°C
Dit jaar weer een Vis van het jaar’, en het is.…zeeduivel

Zeeduivel2

VLAM heeft samen met de visserijsector voor de 36ste keer een Vis van het Jaar gekozen. Vlaams minister van Zeevisserij Hilde Crevits maakte de Vis van het Jaar 2025 bekend in Hotelschool Oostende: de keuze viel op zeeduivel.

Met de actie brengen ze samen elk jaar een andere vis onder de aandacht en illustreren ze dat vis eten veel variatie toelaat. Hilde Crevits: "De bekendmaking van de Vis van het Jaar is een belangrijke gebeurtenis voor de visserijsector. Het is het uitgelezen moment om de rijkdom van de verschillende soorten vis die onze vissers vangen in de kijker te plaatsen. De zeeduivel is dit jaar uitverkoren. Een schoonheidswedstrijd zal hij nooit winnen, maar culinair is het wel een topper. De zeeduivel is één van de sterkhouders van onze visserij waarbij er geen gevaar voor overbevissing bestaat. De bekendheid van de vis is vrij beperkt."

2024-11-20 - 316_PRES_BL_geenvisvanhetjaar.mp4 - TN7xsvZJx_3.jpg
Nieuws

Geen vis van het jaar 2024: "te weinig aanvoer"

Lijst 'Vis van het jaar'

  • 2024: GEEN
  • 2023: Schartong
  • 2022: Garnaal (geen vis)
  • 2021: Rog
  • 2020: Pladijs
  • 2019: Wijting
  • 2018: Zeeduivel
  • 2017: Rode Poon
  • 2016: Tongschar
  • 2015: Hondshaai
Zeeduivel1
Zeeduivel2
Zeeduivel3

Zeeduivel heeft zijn naam niet gestolen. Het is een opvallende vis met een onaantrekkelijke kop. De meeste vissers verwijderen de monsterlijke kop aan boord. Wat overblijft is een stevige staart zonder graten, met een centraal been. Daarom wordt hij ook staartvis genoemd, lotte in het Frans.

Visserij van zeeduivel

Zeeduivel is een belangrijke soort voor de Vlaamse visserij. Er wordt niet gericht gevist op zeeduivel maar de soort vormt een aanzienlijke bijvangst voor onze belangrijkste doelsoorten, tong en pladijs. In 2024 werd er 556 ton zeeduivel aangevoerd door Vlaamse vissers,dat is 3.7% van de totale visaanvoer of 6% in waarde.

Zeeduivel lust iedereen

Zeeduivel zoals hij bij ons wordt aangeboden, zonder kop en zonder vel, is nagenoeg puur visvlees. Enkel het centrale been wordt niet gegeten. De vis heeft geen graten. Zeeduivel is een echte delicatesse. Het visvlees is stevig, blank en heeft een milde en zoete smaak. Zeeduivel is een makkelijke vis om te bereiden. Hij laat bovendien veel verschillende bereidingswijzen toe. Bakken, stoven of koken, met zeeduivel kan je alle kanten op. Omdat het visvlees stevig is, is zeeduivel de ideale kandidaat voor BBQ-spiesjes, stoofpotjes, curries, soepen en bouillabaisse.

Zeeduivel in de kijker

Tijdens het jaar van zijn verkiezing wordt de Vis van het Jaar op verschillende manieren gepromoot. VLAM heeft een receptenfolder samengesteld met enkele lekkere gerechten met zeeduivel, De folder wordt samen met een affiche gratis verdeeld door de visspeciaalzaken en de visventers. Zo wordt de consument aangespoord eens een recept met zeeduivel uit te proberen in de keuken. Ook de visgroothandel en supermarkten worden gestimuleerd om zeeduivel in de kijker te zetten.

