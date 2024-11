“In 2025 hopen we minder tegenslag te hebben en een nieuwe Vis van het Jaar te kunnen aankondigen bij de start van zijn seizoen. Ondertussen blijven we de vissen van bij ons wel promoten via deze website.

Vorig jaar was de schartong vis van het jaar. In 2022 was dat de grijze garnaal, terwijl de garnaal geen vis is maar een kreeftachtige.