De Warmste Week is de grootste mediaproductie van het jaar voor VRT. In cijfers betekent dat 146 uur live radio, 29 optredens en 3.136 of zo’n 2 kilometer lampjes. Maar ook heel wat mensen steken hier de handen uit de mouwen.

“Voor VRT zullen dat een 200-tal mensen per dag zijn. Dat gaat van cameramannen tot radioregisseurs, televisieregisseurs, kabelslepers, presentatoren, redactie… Daarnaast zet de stad nog 86 vrijwilligers per dag in om afval op te ruimen en vuilzakken te vervangen”, vertelt projectleider Simon Van de Gracht.