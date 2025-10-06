De tweede motie, die eveneens naar minister-president Diependaele gaat maar ook naar sportminister Annick De Ridder (N-VA), draait om het behoud van het ruitersportcentrum De Rhille in Woumen. Vlaanderen besliste eerder het centrum te sluiten vanwege de hoge kostprijs van renovaties. Het stadsbestuur betwist die redenering: volgens Diksmuide zijn er alternatieven mogelijk waarbij de bestaande infrastructuur behouden blijft door gerichte ingrepen in plaats van een volledige nieuwbouw.



Het stadsbestuur benadrukt dat de oproep niet alleen vanuit het beleid komt. Een burgeractie leverde intussen al meer dan 11.000 handtekeningen op van mensen die het centrum willen redden. Beide moties komen op maandag 20 oktober om 20 uur op de agenda van de gemeenteraad in het stadhuis van Diksmuide.