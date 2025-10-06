Diksmuide roept ministers op om steun voor IJzertoren en ruitersportcentrum De Rhille niet te schrappen
Het stadsbestuur van Diksmuide wil dat de Vlaamse regering haar plannen om te besparen op twee lokale instellingen herbekijkt. Met twee afzonderlijke moties richt de stad zich tot de bevoegde ministers om zowel de geplande halvering van de subsidies voor het Museum aan de IJzer als de sluiting van het ruitersportcentrum De Rhille in Woumen tegen te houden.
Eén van de moties is bestemd voor Vlaams minister-president Matthias Diependaele (N-VA) en cultuurminister Caroline Gennez (Vooruit). Diksmuide vraagt dat het Memoriaaldecreet, waarin sinds 2011 de subsidiëring van de IJzertoren is vastgelegd, niet wordt aangepast. Volgens het stadsbestuur is de toren een belangrijk symbool voor Vlaanderen en zou een wijziging van dat decreet de toekomst van het monument ernstig onder druk zetten.
Ook Ruitersportcentrum in gevaar
De tweede motie, die eveneens naar minister-president Diependaele gaat maar ook naar sportminister Annick De Ridder (N-VA), draait om het behoud van het ruitersportcentrum De Rhille in Woumen. Vlaanderen besliste eerder het centrum te sluiten vanwege de hoge kostprijs van renovaties. Het stadsbestuur betwist die redenering: volgens Diksmuide zijn er alternatieven mogelijk waarbij de bestaande infrastructuur behouden blijft door gerichte ingrepen in plaats van een volledige nieuwbouw.
Het stadsbestuur benadrukt dat de oproep niet alleen vanuit het beleid komt. Een burgeractie leverde intussen al meer dan 11.000 handtekeningen op van mensen die het centrum willen redden. Beide moties komen op maandag 20 oktober om 20 uur op de agenda van de gemeenteraad in het stadhuis van Diksmuide.
De moties:
34. Vrije tijd en onderwijs - Cultuur - Motie aan de Vlaamse Regering voor het behoud van Memoriaaldecreet - Goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om een motie te richten aan de Vlaamse Regering, t.a.v. Vlaams minister-president Mathias Diependaele en Vlaams minister van Cultuur Caroline Gennez voor het behoud van het Memoriaaldecreet en dus in de geplande besparingen niet te raken aan de subsidies voor de IJzertoren.
35. Vrije tijd en onderwijs - Sport - Motie aan de Vlaamse Regering voor het behoud van het ruitersportcentrum De Rhille - Sport Vlaanderen Woumen - Goedkeuring.
Aan de gemeenteraad wordt goedkeuring gevraagd om een motie te richten aan de Vlaamse Regering, t.a.v. Vlaams minister-president Mathias Diependaele en Vlaams minister van Sport Annick De Ridder voor het behoud van het ruitersportcentrum De Rhille – Sport Vlaanderen Woumen. We stellen voor om te blijven investeren in gezondheid, jeugd, inclusie en gemeenschapsvorming.