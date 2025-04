‘Westhoek Verbeeldt’ telt intussen meer dan 100.000 digitale foto’s, een ware schat als tijdsdocument voor toekomstige generaties. Walter Tally, vrijwilliger van het eerste uur 'Westhoek Verbeeldt': “Men is altijd bezig met Ieper voor de Eerste Wereldoorlog. Maar Heuvelland was ook geteisterd. Er zijn heel wat foto’s over Kemmelberg, Wijtschate, Dranouter, Kemmel in onze beeldbank. Ook heel wat foto’s van mensen die voor WOI een hoevetje of huis hadden. Al die foto’s zijn verzameld in onze beeldbank.”

Wie zelf een potje Javelot wil spelen, kan dat nu zondag op erfgoeddag in het clubhuis bij het speelplein van Wijtschate. Alle activiteiten vind je op de website erfgoeddag.be.