Na jaren van gehakketak over een bouwakkoord uit de vorige legislatuur, zijn de plooien gladgestreken. Het Blauwe Kruis krijgt van de stad Oostende een gunstige bouwlening van 2,5 miljoen euro én een vervijfvoudigde bijdrage van 105.000 euro per jaar. "Het is een dure oplossing voor de stad en het verhoogt ook weer de schuldgraad van de stad, maar het is een investering die we doen in dierenwelzijn", zegt burgemeester Bart Tommelein.

"Het heeft heel lang geduurd, maar vandaag zijn we zeer gelukkig", zegt Fabrice Goffin, voorzitter van dierenasiel Het Blauwe Kruis.