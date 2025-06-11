20°C
Nieuws
Zwevegem

Nieuw­bouw voor De Lei­e­streek: die­ren­asiel wordt twee maal zo groot

Begin volgende maand starten de grote uitbreidingswerken bij Dierenasiel De Leiestreek in Zwevegem. Na vier jaar van plannen is de omgevingsvergunning binnen.

Met een nieuwbouw naast het bestaande asiel zal het straks twee keer zo groot zijn. De dieren die klaar zijn voor adoptie zal je in het nieuwe gebouw kunnen bekijken. Daar komen 12 kattenlounges en 15 hondenhokken. 

De nieuwbouw kost 1,2 miljoen euro. Het asiel heeft eigen middelen maar rekent ook op sponsors en giften.

