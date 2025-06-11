Met een nieuwbouw naast het bestaande asiel zal het straks twee keer zo groot zijn. De dieren die klaar zijn voor adoptie zal je in het nieuwe gebouw kunnen bekijken. Daar komen 12 kattenlounges en 15 hondenhokken.

De nieuwbouw kost 1,2 miljoen euro. Het asiel heeft eigen middelen maar rekent ook op sponsors en giften.