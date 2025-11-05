14°C
Veurne

Spe­ci­aal opspo­rings­be­richt: van wie is deze papegaai?

Papegaai

De politie van de zone Spoorkin is op zoek naar de eigenaar van een papegaai.

Het dier werd eind september, in zijn kooi, achtergelaten langs een wandelpad in het centrum van Veurne. Het beestje mocht een tijdje op het politiekantoor verblijven, omdat de politie dacht dat de eigenaar zich snel zou melden. Maar dat gebeurde niet. En de papegaai maakt zo’n kabaal dat hij intussen naar een opvangcentrum in Beernem is gebracht.

De politie roept de eigenaar op om zich toch nog te melden: “De papegaai werd op 23/09/2025 aangetroffen door onze diensten op het wandelpad ter hoogte van de Zonnebloem in Veurne. Ben jij de eigenaar of ken je de eigenaar van deze papegaai? Neem dan contact op met onze diensten via 058/33.22.11 of pz.spoorkin.onthaal@police.belgium.eu."

Papegaai
Papegaai2
Papegaai3
Dierenasiel

