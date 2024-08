Niet alleen voor ons is het de afgelopen dagen warm, maar ook voor de dieren in De Zonnegloed in Vleteren. De verzorgers zoeken dan ook allerlei oplossingen om de dieren te kunnen afkoelen. Met onder andere fruitijsjes en een verfrissende waterpoel. En dat kunnen de dieren wel smaken.

De dieren kunnen altijd afkoelen in een frisser binnenverblijf of in de schaduw. Ook deze neusberen. En als ze te warm krijgen, dan merken de dierenverzorgers het wel.