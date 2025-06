An Beun, Intercommunale Kustreddingsdienst IKWV: “Het is een feit dat slechts één gemeente al voorziet in reddingsposten, namelijk Blankenberge. Daar kun je al terecht voor een veilige plons. Voor de rest van de weekdagen is er nergens anders een reddingspost bemand.”

En daar is zwemmen in zee dus verboden. Volgens kustreddingsdienst IKWV een kwestie van budget en de moeilijkheid om beschikbare redders te vinden in deze examenperiode. In de weekends en tijdens de zomermaanden juli en augustus is er geen probleem.