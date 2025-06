Vanavond en vannacht is het rustig, helder en het koelt het af tot 13 graden.

Morgen is opnieuw een zonnige dag en gaan we richting 29 graden.

Vrijdag halen we opnieuw zomerse temperaturen, misschien zelfs 30 graden, met wel mogelijk een paar onweersbuien vanaf de late namiddag.

In het weekend is het minder warm, maar halen we toch nog altijd 23 graden. Er duiken dan af en toe wat wolken op maar het blijft droog.