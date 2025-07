Wanneer het snel moet gaan zijn de aanrijtijden van levensbelang. Iedereen moet precies weten wat te doen.

Jan Devloo, hoofdarts Spoedgevallen AZ West: “We merken dat het soms misloopt op vlak van communicatie. Dat zijn minuten die we verliezen. Als de redders weten hoe we aanrijden, waar we vandaan komen, dat we niet met de MUG op het strand kunnen rijden, dat er paraatheid is en dat we communiceren over immobilisatietechnieken en veiligheid van omstaanders, dan merken we dat we heel veel tijd kunnen winnen.”