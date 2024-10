De feiten speelden zich af op een werf langs de Konijnepijpweg in Oostduinkerke, een deelgemeente van Koksijde. Tijdens renovatiewerken aan een woning kwam een 35-jarige man onder een hoogtewerker terecht. Het slachtoffer werd met zware verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Het is momenteel nog onduidelijk of hij in levensgevaar verkeert.