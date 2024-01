Vanochtend plaatsten zo'n 60 dokwerkers 900 auto's vanop een roroschip aan land in de haven van Oostende. Dit was het derde schip met auto's in een maand tijd dat aanmeert in de haven, terwijl de roro-trafiek hier nog maar net opnieuw gestart is.

Charlotte Verkeyn: schepen haven Oostende: "Het is nog geen vaste lijn, daar zijn wij nog mee bezig, maar het is eigenlijk een trafiek met het vervoer van wagens naar de overkant van het water, naar Grimsby. Het is de derde boot die wij nu doen en de samenwerking is heel fijn."