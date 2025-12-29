De Lijn moet van de Vlaamse regering besparen en past daarom haar aanbod aan per vervoersregio. In de Westhoek gaat het om een besparing van één miljoen euro. Volgens de vervoerregio blijven de gevolgen voor reizigers beperkt.
Ook in de Westhoek ontkomt De Lijn niet aan de besparingsronde. De vervoersmaatschappij moet er ongeveer één miljoen euro besparen, goed voor zo’n vijf procent van het huidige budget. Vooral buslijnen met een lage bezetting worden aangepakt.
“Het gaat om een tiental lijnen die geïmpacteerd worden,” zegt Koen Meersseman, voorzitter van de vervoerregio Westhoek. “Tijdens de daluren, tussen 9 uur en 15.30 uur, zal de frequentie verlaagd worden omdat er te weinig reizigers zijn. Men wil geen lege bussen laten rijden. Dat is een onderbouwde oefening. Elke wijziging heeft uiteraard een impact, maar die blijft hier beperkt.”
'Geen hinder voor scholieren'
Aan drukke verbindingen zoals Ieper–Menen en Ieper–Roeselare wordt niet geraakt. Ook scholieren zouden geen hinder ondervinden van de aanpassingen. Daarnaast voorziet het nieuwe plan enkele uitbreidingen.
“Zo wordt in Langemark opnieuw gereden via het asielcentrum richting Ieper, komt er een extra bus in Vleteren en wordt de frequentie tussen Diksmuide en Koekelare verdubbeld,” aldus Meersseman. “Op zaterdag komt er ook een extra verbinding tussen Ieper en Poperinge via Heuvelland. Er is duidelijk gezocht naar een evenwicht.”
Het voorstel wordt eind februari voorgelegd aan de vervoerregioraad, die advies zal geven aan de bevoegde Vlaamse minister.