Ook in de Westhoek ontkomt De Lijn niet aan de besparingsronde. De vervoersmaatschappij moet er ongeveer één miljoen euro besparen, goed voor zo’n vijf procent van het huidige budget. Vooral buslijnen met een lage bezetting worden aangepakt.

“Het gaat om een tiental lijnen die geïmpacteerd worden,” zegt Koen Meersseman, voorzitter van de vervoerregio Westhoek. “Tijdens de daluren, tussen 9 uur en 15.30 uur, zal de frequentie verlaagd worden omdat er te weinig reizigers zijn. Men wil geen lege bussen laten rijden. Dat is een onderbouwde oefening. Elke wijziging heeft uiteraard een impact, maar die blijft hier beperkt.”