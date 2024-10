"De wedstrijd, georganiseerd door Wandelsport Vlaanderen vzw, kent de titel toe na een uitgebreide evaluatie van de wandelinfrastructuur, de beleving en promotie van het wandelen", zegt De Panne.



"De Panne wist met haar diversiteit en toegankelijkheid de jury te overtuigen. Daarna volgden 2 publieke stemmingen en ook daar wist De Panne het publiek te overtuigen met een overtuigende meerderheid aan stemmen. Met deze mooie titel op zak, raadt de gemeente iedereen aan om zeker een bezoek te brengen en te genieten van al het wandelplezier."



Stéphane Buyens, schepen van Sport, vult aan: “Wandelgemeente van Vlaanderen. Deze mochten we niet missen want dit is echt ons DNA. Wat De Panne aan mogelijkheden te bieden heeft op wandelgebied, is door weinig gemeenten geëvenaard. Dus bedankt voor de appreciatie van ons uniek patrimonium. Wij gaan zorgen dat het top blijft …”