Toch blijft het moeilijk om de "complexe" puzzel voor het leerlingenvervoer te leggen. Momenteel hebben 44.006 leerlingen zich ingeschreven en heeft De Lijn een voorlopig draaiboek met 2.148 ritten klaar.



Voor 69 procent van de leerlingen duurt de rit minder dan uur. Voor nog eens een kwart is de rijduur korter dan 90 minuten. Voor iets minder dan 5 procent duren de ritten langer - tot wel ruim 150 minuten - en wordt de doelstelling dus niet gehaald. "Die 5 procent oplossen, is heel moeilijk", zei uittredend Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters. "Vooral voor types zes en zeven (voor kinderen met visuele en auditivieve beperkingen, red.), is er vaak maar één school per provincie."