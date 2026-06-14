Regering herziet plannen: dan toch geen ritten geschrapt in het buitengewoon onderwijs
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Er worden geen ritten geschrapt in het leerlingenvervoer voor het buitengewoon onderwijs. Dat bevestigen meerdere bronnen in de Vlaamse ministerraad vrijdagvoormiddag.
De voorbije dagen is een debat opgelaaid over een mogelijke besparing op het leerlingenvervoer. De Lijn zou plannen hebben om vanaf september ruim 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs te schrappen, om binnen het vooropgestelde budget van 139 miljoen euro te blijven. Nu legt de vervoersmaatschappij nog elk jaar 11 miljoen euro bij uit middelen voor het reguliere busvervoer om alle leerlingen op school te krijgen.
Caroline Gennez van Vooruit en Hilde Crevits van CD&V stelden vrijdag voor aanvang van de ministerraad duidelijk dat er wat hen betreft geen enkele rit kan worden geschrapt. Minister-president Matthias Diependaele (N-VA) deed een voorstel om te zaak te deblokkeren. In de loop van de ministerraad werd duidelijk dat alle ritten daarbij behouden blijven.
"Opluchting"
CD&V reageert al tevreden. "Ik ben opgelucht dat de kille besparing de prullenmand in gaat", zegt parlementslid An Christiaens. "Elk kind in het buitengewoon onderwijs zal in september op een bus naar school kunnen zitten. Met CD&V besparen we niet op de meest kwetsbaren. Die rode lijn hebben we woensdag in het parlement en ook vandaag op de ministerraad duidelijk getrokken. Wij passen voor kil beleid voor kwetsbare kinderen."
Christiaens noemt de kwestie "niet voor herhaling vatbaar" en roept op om nu werk te maken van een echte hervorming.