De voorbije dagen is een debat opgelaaid over een mogelijke besparing op het leerlingenvervoer. De Lijn zou plannen hebben om vanaf september ruim 200 busritten voor het buitengewoon onderwijs te schrappen, om binnen het vooropgestelde budget van 139 miljoen euro te blijven. Nu legt de vervoersmaatschappij nog elk jaar 11 miljoen euro bij uit middelen voor het reguliere busvervoer om alle leerlingen op school te krijgen.

Caroline Gennez van Vooruit en Hilde Crevits van CD&V stelden vrijdag voor aanvang van de ministerraad duidelijk dat er wat hen betreft geen enkele rit kan worden geschrapt. Minister-president Matthias Diependaele (N-VA) deed een voorstel om te zaak te deblokkeren. In de loop van de ministerraad werd duidelijk dat alle ritten daarbij behouden blijven.