De Lijn schrapt meer dan 200 buslijnen voor leerlingenvervoer, oppositie is scherp
De Lijn schrapt volgend schooljaar meer dan 200 buslijnen voor het leerlingenvervoer naar het buitengewoon onderwijs. Dat schrijft Het Laatste Nieuws. De Lijn wil besparen omdat ze van mobiliteitsminister Annick De Ridder binnen haar budget van 139 miljoen euro moet blijven.
Volgens een coördinator leerlingenvervoer die op een digitale infovergadering aanwezig was, gaat het om 204 lijnen. De Lijn bevestigt dat er lijnen verdwijnen, maar plakt er nog geen cijfer op.
De besparing komt er omdat Vlaams minister van Mobiliteit Annick De Ridder (N-VA) wil dat de vervoersmaatschappij volgend schooljaar binnen het budget van 139 miljoen euro blijft. Vandaag haalt De Lijn elk jaar zo'n 11 miljoen euro extra uit middelen voor het reguliere busvervoer om alle leerlingen op school te krijgen.
"Iedereen nog steeds met de bus"
Elke leerling zou nog steeds met de bus naar school kunnen, ook als zijn lijn wegvalt, klinkt het bij De Lijn. Wel zouden sommige ritten langer worden en kan niet langer gegarandeerd worden dat een enkele rit maximaal 90 minuten duurt. Ook overweegt De Lijn om niet langer elke leerling thuis op te pikken, maar te werken met centrale opstapplaatsen.
Oppositie reageert
In een reactie noemt Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pillen langere busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs een stap achteruit. "In een rijke en welvarende regio als Vlaanderen mogen we niet aanvaarden dat kwetsbare leerlingen de rekening betalen van politieke keuzes. Kwalitatief leerlingenvervoer is geen luxe, maar een basisvoorwaarde om deze leerlingen alle kansen te geven", vindt hij. Pillen roept op de beslissing te herbekijken.
Vooruit heeft het over pijnlijke en weinig kindvriendelijk besparingen en een verloren jaar. De partij dringt aan op een serieuze hervorming van het leerlingenvervoer. "Het is echt pijnlijk en weinig kindvriendelijk om te zien dat daar deze legislatuur nog geen enkele stap vooruit is gezet en dat daarbovenop nu nog eens bespaard wordt, zonder alternatief", zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck over het leerlingenvervoer.
Coalitiepartij cd&v vraagt dat de bevoegde ministers zo snel mogelijk duidelijkheid brengen over de definitieve afspraken. "De kinderen in het buitengewoon onderwijs verdienen beter dan de manier waarop er de voorbije maanden - en jaren - mee om is gegaan", zegt Vlaams parlementslid An Christiaens. "Zomaar ad hoc lijnen schrappen zonder de precieze impact te kennen op gezinnen en zonder structurele maatregelen is niet de juiste manier om dit aan te pakken."