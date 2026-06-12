Oppositie reageert

In een reactie noemt Vlaams parlementslid voor Anders Jasper Pillen langere busritten voor leerlingen van het buitengewoon onderwijs een stap achteruit. "In een rijke en welvarende regio als Vlaanderen mogen we niet aanvaarden dat kwetsbare leerlingen de rekening betalen van politieke keuzes. Kwalitatief leerlingenvervoer is geen luxe, maar een basisvoorwaarde om deze leerlingen alle kansen te geven", vindt hij. Pillen roept op de beslissing te herbekijken.



Vooruit heeft het over pijnlijke en weinig kindvriendelijk besparingen en een verloren jaar. De partij dringt aan op een serieuze hervorming van het leerlingenvervoer. "Het is echt pijnlijk en weinig kindvriendelijk om te zien dat daar deze legislatuur nog geen enkele stap vooruit is gezet en dat daarbovenop nu nog eens bespaard wordt, zonder alternatief", zegt Vlaams parlementslid Gianna Werbrouck over het leerlingenvervoer.



Coalitiepartij cd&v vraagt dat de bevoegde ministers zo snel mogelijk duidelijkheid brengen over de definitieve afspraken. "De kinderen in het buitengewoon onderwijs verdienen beter dan de manier waarop er de voorbije maanden - en jaren - mee om is gegaan", zegt Vlaams parlementslid An Christiaens. "Zomaar ad hoc lijnen schrappen zonder de precieze impact te kennen op gezinnen en zonder structurele maatregelen is niet de juiste manier om dit aan te pakken."