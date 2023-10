Na de herfstvakantie (vanaf 6 november) voert De Lijn een wijziging door in de dienstregeling van lijn 50. De schoolrit in de ochtend wordt 10 minuten vervroegd. Lijn 50 zal dus om 7u59 aankomen in Ieper Station. Tussen Koksijde en Ieper liggen haltes in: Veurne, Wulveringem, Alveringem, Lo-Reninge, Oostvleteren, Woesten, Elverdinge en Brielen.