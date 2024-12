In West-Vlaanderen is dat in de regio Brugge, Oostende en aan de kust. Daar rijden de bussen uit volgens de normale avondbediening op 19 buslijnen. Om het uur kan je ook de Kusttram nemen, en dat de hele nacht door. Je betaalt overal het speciale tarief, behalve in Brugge. Daar kan je vanaf 20.00 uur vanavond gratis de bus nemen tot 7.00 uur 's ochtends op nieuwjaarsdag.

De volledige dienstregeling kan je hier raadplegen.