Door het mooi zomerweer noteerde de Kust tijdens de voorbije weken al enkele topdagen. In vergelijking met vorig jaar was het dit verlengd Hemelvaartweekend iets minder zonnig.

Sabien Lahaye-Battheu, gedeputeerde en voorzitter Westtoer: “De periode tussen 15 juli en 15 augustus blijft een traditionele topperiode voor het kusttoerisme. Toch evolueerde de Kust de jongste jaren tot een vakantiebestemming voor de vier seizoenen. Ongeveer 2/3 van de totale omzet (ongeveer € 2,9 miljard) in het kusttoerisme wordt gerealiseerd buiten de zomermaanden. De Kust blijft een favoriete bestemming van de Belgen maar ook de belangstelling van buitenlandse vakantiegangers is een opsteker”.

Het aantal overnachtingen van Belgische en buitenlandse vakantiegangers wordt op ongeveer 975.000 geraamd. Dit is twee procent minder in vergelijking met hetzelfde weekend in 2023.

De hotels noteerden een gemiddelde bezetting van 85 procent. Dit is iets minder in vergelijking met vorig jaar.

Ook deze zomer kiezen de Franstalige Belgen opnieuw voluit voor de Kust als vakantiebestemming. Verblijftoeristen uit Wallonië en Brussel zijn goed voor ongeveer 25 procent van alle toeristische overnachtingen.

Het aantal dagtoeristen tijdens het verlengd weekend wordt geraamd op 480 000. Dit is ongeveer tien procent minder in vergelijking met het verlengd weekend van 2023.

Tijdens dit verlengd weekend kreeg de Kust meer zonneschijn dan het binnenland. Gemiddeld scheen de zon bijna 8u06 per dag aan de Kust ten opzichte van 5u50 in het binnenland.