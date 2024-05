Water is een van de hoofdingrediënten van bier, maar ook in het productieproces speelt water een belangrijke rol. Onder meer voor het reinigen van de installaties, spoeling en koeling is er veel water nodig.

Daartegenover staat dat onze waterbronnen steeds meer onder druk staan. Daarom sloten 16 brouwerijen vijf jaar geleden een deal om minder water te verbruiken. En die ‘Green Deal’ levert op, want ze bespaarden de voorbije jaren maar liefst 2,3 miljoen kubieke meter water. Dat is even veel als 900 olympische zwembaden.

“De voorbije maanden heeft het heel veel geregend maar toch is het zo dat wij geen overschot hebben aan water. En we willen iedereen stimuleren om zo weinig mogelijk water te verbruiken”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij.