Na bezorgheden van buurtbewoners: brouwerij De Halve Maan krijgt nieuwe vergunning onder strikte voorwaarden
© Belga
Brouwerij De Halve Maan in Brugge krijgt van Vlaams minister van Omgeving Jo Brouns een nieuwe omgevingsvergunning. De historische stadsbrouwerij aan het Walplein mag verder uitgebaat worden en haar werking beter afstemmen op de bottelarij in Waggelwater, maar moet tegelijk strengere voorwaarden naleven om de hinder voor buurtbewoners te beperken.
Aan de nieuwe vergunning hangen meteen ook een aantal voorwaarden vast. Die komen er na beroepen van buurtbewoners tegen een eerdere beslissing van de deputatie. Zij maakten zich zorgen over onder meer geluidshinder, verkeer en activiteiten in de vroege ochtend en avond.
Strikte voorwaarden
De brouwerij mag voortaan brouwen van maandagmorgen 7 uur tot vrijdagavond 19 uur. Laden en lossen tussen 19 en 21 uur wordt niet toegelaten. Ook de grondwaterwinning aan het Walplein wordt beperkt tot maximaal 2.000 kubieke meter per jaar.
Daarnaast legt de minister bijkomende maatregelen op om de leefbaarheid in de buurt te beschermen. Zo mogen geen luidruchtige tractoren meer worden ingezet voor het ophalen van draf en moeten ramen van de brouwzaal en bezoekersruimtes gesloten blijven. Binnen zes maanden moeten extra geluidsmetingen aantonen dat de brouwerij aan de normen voldoet.
Garanties voor de buurt
“De Halve Maan is een stuk Brugse geschiedenis en een sterke economische speler. Maar een brouwerij in het hart van de stad moet ook rekening houden met haar buren”, zegt minister Jo Brouns. “We geven ruimte om te werken, maar niet zonder duidelijke grenzen.”
"We kiezen voor gezond verstand: de brouwerij krijgt perspectief, maar de buurt krijgt garanties."
De aanvraag bevat geen stedenbouwkundige uitbreidingen, maar bundelt wel de brouwerijsite aan het Walplein en de bottelarij in Waggelwater in één vergunning. Beide sites zijn al met elkaar verbonden via de bierpijplijn, waardoor het vrachtverkeer in de Brugse binnenstad volgens de minister beperkt blijft.
“We kiezen hier niet blind voor uitbreiding en ook niet blind voor stilstand. We kiezen voor gezond verstand”, aldus Brouns. “De brouwerij krijgt perspectief, maar de buurt krijgt garanties.”