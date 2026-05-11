Brand in con­tai­ner bij brou­we­rij Roden­bach: poli­tie onder­zoekt moge­lij­ke brandstichting

Op de site van brouwerij Rodenbach in Roeselare ontstond gisterenavond een brand in een container. Die brand lijkt zo goed als zeker aangestoken te zijn.

De brandweer moest uitrukken om 19u gisterenavond voor de brandmelding. De brandweer kon de brand in de container niet volledig doven ter plaatse. De container moest dus nog naar een locatie verderop om de brand volledig uit te doven. De politie is intussen een onderzoek gestart naar de mogelijke brandstichting.

Victor Peeters
Brandstichting Brouwerij Rodenbach

