De Burcht van Ieper is weer begraven

Zijn vondst was verrassend, zijn toekomst veelbesproken, maar nu is de Burcht van Ieper vooral weer aan het zicht onttrokken. De beslissing die begin mei genomen is om de voormalige verblijfplaats van de Graven van Vlaanderen opnieuw onder de grond te stoppen, is uitgevoerd. Al hopen archeologen dat de ontsluiting en het verhaal van de Burcht wel nog de nodige visibiliteit zullen krijgen. Op de site begint de bouw van een supermarkt.