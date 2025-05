Aan het Vandenpeereboomplein in Ieper is bij werkzaamheden een bijzondere archeologische vondst gedaan: de resten van een middeleeuwse burchtmuur, ooit deel van de grafelijke verblijfplaats van de graven van Vlaanderen. Na maanden van onderzoek door archeologen en overleg tussen de Vlaamse overheid, de stad Ieper en de eigenaar van het perceel, is besloten om de resten te beschermen zonder ze publiek toegankelijk te maken.