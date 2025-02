Volgens Callewaert is het moeilijk om jezelf te analyseren of je eigen waarden en normen te kennen. “Daarom ben ik gaan experimenteren met artificiële intelligentie.” Na een intakegesprek zet de matchmaker de chatbot Claude.ai aan het werk. “Mensen beschrijven zichzelf en geven aan welke kenmerken belangrijk kunnen zijn in een partner. AI geeft antwoorden die leiden tot een grondige zelfanalyse.”