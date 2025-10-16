Ruim duizend leerkrachten krijgen studiedag rond AI: “Nog veel angst”
Artificiële intelligentie in het onderwijs roept heel wat vragen op en daar speelt de Sint-Paulusschool met campussen in Waregem, Anzegem en Avelgem op in met een opleiding van 1 jaar. De school is daarvoor geselecteerd door Kenniscentrum Digisprong. De aftrap is een pedagogische studiedag rond het thema voor de ruim 1.000 medewerkers.
Met het traject dat start wil de school AI structureel inzetten in het onderwijs. Hilde Van Der Donckt: "Het is traject dat ruim een jaar zal duren. Het is een traject met bootcamps. Vanuit die bootcamps worden er kernteams gevormd in de campussen. Die kernteams gaan op hun beurt vanuit het principe 'train the trainer' de expertise over AI verder verspreiden."
Er is nog veel angst, zo weet AI-expert en leerkracht Nathalie De Graef die tegenwoordig wekelijks ergens in een school spreekt. Nathalie De Graef, AI-expert: "Mijn kernwaarden zijn veilig, verantwoord en efficiënt want ik vind dat niet iedereen AI moet gebruiken voor gelijk wat. Iedereen kan gerichte vragen stellen aan een chatbot, maar om het juist te doen, daar moeten wij wel eerst bijgeschoold over worden."
Wat met het kritisch denken?
Maar heel wat academici, onder wie ook de Belgische professor Luc Steels, internationaal pionier, willen een verbod in de klas, het kritisch denken zou inboeten. "AI schrappen, dat is zoals ze ooit zeiden: internet zal het onderwijs verpesten. Ze zeiden dat ook over de rekenmachine en ooit zelfs over het handschrift. Dat zijn allemaal evoluties die we niet meer kunnen terugdraaien."