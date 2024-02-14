Vlaanderen besliste vorig jaar al dat binnen een straal van drie kilometer rond erkende UNESCO-sites geen windturbines mogen gebouwd worden, onder meer om het uitzicht en het landschap niet te verstoren. Vlaanderen moet nu binnen de drie maanden een nieuwe beslissing nemen.

Joachim Jonckheere, schepen van Erfgoed Zonnebeke: “De site van de aanvraag ligt op vier kilometer van deze site, maar er zijn wel nog twee andere sites die dichter liggen, dus wij hopen dat Vlaanderen uiteraard zijn omzendbrief zal respecteren. Maar de Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft alvast een eerste negatieve stap gezet, dus Vlaanderen moet heroverwegen wat hier wel of niet kan. De gemeente Zonnebeke is uiteraard voorstander van groene energie en wij geloven in windmolens bij bijvoorbeeld landbouwbedrijven, mits ze passen in het landschap. Maar een mastodonten van 200 meter hoog vinden wij in dit landschap schadelijk.”