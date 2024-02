In 2014 werd er trouwens een afspraak gemaakt met de Vlaamse regering dat de UNESCO-erkenning geen beperkingen zou inhouden naar vergunningen toe. "Slechts vijf maand na de erkenning van UNESCO, is het al zover. Dan vraag ik mij af wat een covenant met een minister-president waard is. Deze omzendbrief gaat enkel over windmolens, maar als ze deze covenant in de vuilbak gooien, wat is dan het volgende?", besluit de burgemeester.