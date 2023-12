Zwembaduitbater Farys raamt de dringende instandhoudingswerken op ruim twee miljoen euro. Dat is een bittere pil om te slikken, vooral voor de gemeente Damme. Daarom wil de gemeente na deze legislatuur de samenwerking met Brugge stoppen. Op die manier zou Brugge ook alle zwembaden op z’n grondgebied in eigen handen hebben. “Op die manier kan Brugge een gedegen sportbeleid voeren. Dat is nu, in deze situatie, een beetje moeilijker omdat wij als Damme nog 7% van het interbad in handen hebben”, vertelt Dams Burgemeester Joachim Coens.