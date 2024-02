Alle maatregelen moeten trouwens ook de stiptheid van de treinen ten goede komen: “Enkel en alleen al door ongevallen en spoorlopen heeft het spoornet dagelijks meer dan 12 uur vertraging.”

Infrabel doet nog een laatste oproep: “Wij kunnen heel veel maatregelen nemen, maar het is in eerste instantie aan de weggebruiker. Aan een overweg is dat simpel: ‘stop bij rood licht en ga niet door de slagbomen. In het station maak je gebruik van de onderdoorgang’. Speel dus niet met je leven. 1 minuut tijdwinst weegt niet op tegen je eigen leven of dat van een ander.”