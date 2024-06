De ceremonie ging door op het Zeeheldenplein in de geboortestad van aftreden Chef Defensie Michel Hofman. In aanwezigheid van de Commandant van de Marine, Divisieadmiraal Tanguy Botman, werd plechtig afscheid genomen van Admiraal Hofman die met pensioen gaat. Tijdens de ceremonie vond ook de overdracht plaats van het patrouillevaartuig POLLUX en het Commando over de Groep Coastal Security & Harbour Protection. Het is Luitenant-generaal vlieger Frederik Vansina die de functie van Hofman overneemt. Hij wordt op 4 juli officieel benoemd.