"We voelen ons gelukkig. Wat moet je meer hebben? Op onze oude dag op een bank zitten en van de zon genieten", vertelt Jean-Pierre die in Oostende profiteert van zon.

Na de winter heeft zowat iedereen nood aan vitamine D. "De winter was lang donker. We wilden echt naar buiten nu met de zon", zegt Marina. "Het is goed voor het humeur. Het doet echt deugd", bevestigt ook Aline.

Bij mooi weer zit de West-Vlaming al snel op een terras. De horeca klapt dus in de handen vandaag. Lang zullen we er voorlopig niet van kunnen genieten... Vanaf zondag krijgen we alweer regen.