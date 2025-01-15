Daar is de lente: eerste ooievaarsjong van dit jaar geboren in Zwin Natuur Park
In het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist is dinsdagavond het eerste ooievaarsjong van dit jaar geboren. De komende dagen worden nog meer jongen verwacht, en eind mei volgt een geboortefeest in het park.
Het eerste ooievaarsjong van 2026 is gisteren uit het ei gekropen in het Zwin Natuur Park. Het kuiken kwam ter wereld in een nest aan de ooievaarstoren en is via een livestream te volgen.
Bij de geboorte zijn jonge ooievaars zo’n twaalf centimeter groot en wegen ze ongeveer 80 gram. In de eerste weken blijven ze grotendeels verborgen onder de vleugels van hun ouders. “De jongen zijn in het begin erg kwetsbaar en worden voortdurend warm gehouden door de oudervogels,” klinkt het bij het park.
Weer speelt grote rol
Het broedsucces hangt sterk af van de weersomstandigheden en het voedselaanbod. Koud en nat weer kan fataal zijn voor de jongen. “Als er voldoende voedsel is, maken alle jongen kans om te overleven, maar bij schaarste krijgen de oudste vaak voorrang,” aldus het Zwin Natuur Park. Het zachte weer van de komende dagen is daarom gunstig.
Na ongeveer twee maanden vliegen de jonge ooievaars uit. De voorbije jaren varieerde dat aantal in het park tussen vier en 22 per jaar. Vanaf augustus trekken de vogels naar het zuiden.
Het park wijst ook op bredere uitdagingen. Door droogte en afnemende biodiversiteit wordt het voor ooievaars steeds moeilijker om voldoende voedsel te vinden. Dat kan een impact hebben op het aantal jongen dat het haalt.
Geboortefeest eind mei
Eind mei zet het Zwin de geboorte van de jongen extra in de kijker met een feestweekend op 23, 24 en 25 mei. Bezoekers kunnen dan onder meer wandelingen maken langs de nesten. Het weekend nadien volgen ook nog themawandelingen rond ooievaars en hun trekgedrag.
Daarnaast loopt er in samenwerking met het Instituut voor Natuurwetenschappen een zenderproject, waarbij ooievaars worden gevolgd tijdens hun trek. Particulieren en bedrijven kunnen zo’n zender sponsoren.
