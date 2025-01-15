Het eerste ooievaarsjong van 2026 is gisteren uit het ei gekropen in het Zwin Natuur Park. Het kuiken kwam ter wereld in een nest aan de ooievaarstoren en is via een livestream te volgen.

Bij de geboorte zijn jonge ooievaars zo’n twaalf centimeter groot en wegen ze ongeveer 80 gram. In de eerste weken blijven ze grotendeels verborgen onder de vleugels van hun ouders. “De jongen zijn in het begin erg kwetsbaar en worden voortdurend warm gehouden door de oudervogels,” klinkt het bij het park.