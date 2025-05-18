Dries Derudder van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: "Zo'n dijk wordt zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen opgebouwd. We houden in de gaten of die voldoende zijn. Als blijkt dat dat nadien niet voldoende is - deze dijk is bijvoorbeeld voornamelijk uit klei gemaakt - dan voegen ze iets toe.

Dat zullen ze nu aan Nederlandse zijde doen, meer specifiek door breuksteen toe te voegen. Zodat die dijk sterker staat, beter beschermd is.

Aan Vlaamse zijde is dat voorlopig niet nodig. Maar wij houden dat constant in de gaten en mocht dat wel nodig zijn, doen wij een soortgelijke ingreep."