Knokke-Heist

Nieu­we Zwin­dijk in Knok­ke-Heist moet nu al wor­den hersteld

Amper zes jaar na de bouw moet de Nieuwe Zwindijk in natuurgebied het Zwin in Knokke-Heist al hersteld worden.

De kleilaag aan de Nederlandse kant van de dijk is niet bestand tegen de golven van de zee en wordt daarom hersteld en versterkt met stenen. De werken duren tot begin oktober. De dijk zal tijdens de week afgesloten zijn voor wandelaars en fietsers.

Zwindijk knokke heist

Dries Derudder van het Agentschap Maritieme Dienstverlening en Kust: "Zo'n dijk wordt zoveel mogelijk uit natuurlijke materialen opgebouwd. We houden in de gaten of die voldoende zijn. Als blijkt dat dat nadien niet voldoende is - deze dijk is bijvoorbeeld voornamelijk uit klei gemaakt - dan voegen ze iets toe. 

Dat zullen ze nu aan Nederlandse zijde doen, meer specifiek door breuksteen toe te voegen. Zodat die dijk sterker staat, beter beschermd is. 

Aan Vlaamse zijde is dat voorlopig niet nodig. Maar wij houden dat constant in de gaten en mocht dat wel nodig zijn, doen wij een soortgelijke ingreep."

Zwindijk knokke heist 4
Redactie
Het Zwin Zwin

