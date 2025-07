De provincie West-Vlaanderen investeert in de shuttledienst als antwoord op de stijgende vraag naar duurzaam vervoer in de regio. "We willen met dit initiatief de bereikbaarheid verbeteren, maar wel op een duurzame manier", zegt gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. Ook Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park, is tevreden: "Bezoekers geraken opnieuw vlotter tot aan het Zwin Natuur park, de Internationale Dijk en andere trekpleisters in de Zwinstreek."