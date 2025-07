Sinds de uitbreiding van het Zwin komt er meer zeewater binnen en dat is goed voor het lamsoor. De plant wint elk jaar wat aan terrein. Enkel in het zwin bloeit de bloem zo uitbundig. Lamsoor is, anders dan op restaurant, niet eetbaar. Maar wel heel mooi om te zien.

"De bloei van de plant is een jaarlijks natuurmoment waar veel bezoekers van het Zwin Natuur Park naar uitkijken. Het uitgestrekte, paarse bloementapijt dat zich in de Zwinvlakte ontvouwt, levert niet alleen unieke beelden op, maar toont ook hoe bijzonder het getijdenlandschap in het Zwin is", zegt Ina De Wasch, directeur van het Zwin Natuur Park.