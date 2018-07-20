Voor Zeebrugge zijn er al 188 cruiseschepen aangemeld voor volgend jaar. Daarmee zit de haven opnieuw op het niveau van 2024, na een lichte terugval dit jaar. Ook Oostende ziet een stijging: daar worden 14 cruiseschepen verwacht, tegenover 10 dit jaar. “Na de dip dit jaar sluit Zeebrugge opnieuw aan bij de cijfers van vorig jaar,” zegt Kurt Himpe. “Ook Oostende kent een duidelijke groei.”

De meeste passagiers komen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (elk 33 procent) en uit de Verenigde Staten (23 procent). In Oostende zijn vooral Duitse cruisetoeristen aanwezig. Volgens Himpe trekt een groot deel van de opvarenden eropuit. “Zestig procent organiseert zelf een uitstap, dertig procent boekt via de rederij,” klinkt het.

