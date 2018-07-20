5°C
Vol­gend jaar meer crui­se­sche­pen in Zee­brug­ge en Oostende

2023-06-16 00:00:00 - Cruiseschepen slecht voor luchtkwaliteit in Zeebrugge

Zowel Zeebrugge als Oostende mogen volgend jaar opnieuw meer cruiseschepen ontvangen. Dat blijkt uit cijfers van Westtoer, opgevraagd door provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA).

Voor Zeebrugge zijn er al 188 cruiseschepen aangemeld voor volgend jaar. Daarmee zit de haven opnieuw op het niveau van 2024, na een lichte terugval dit jaar. Ook Oostende ziet een stijging: daar worden 14 cruiseschepen verwacht, tegenover 10 dit jaar. “Na de dip dit jaar sluit Zeebrugge opnieuw aan bij de cijfers van vorig jaar,” zegt Kurt Himpe. “Ook Oostende kent een duidelijke groei.”

De meeste passagiers komen uit het Verenigd Koninkrijk en Duitsland (elk 33 procent) en uit de Verenigde Staten (23 procent). In Oostende zijn vooral Duitse cruisetoeristen aanwezig. Volgens Himpe trekt een groot deel van de opvarenden eropuit. “Zestig procent organiseert zelf een uitstap, dertig procent boekt via de rederij,” klinkt het.

Waardevolle aanvulling

“Cruisetoeristen zorgen voor een waardevolle extra instroom, ook in de winter,” zegt schepen Benny Herpoel (N-VA) uit Blankenberge. “Ze ondersteunen onze lokale handel en horeca.”

