In de zomer is er in Blankenberge aan volk geen gebrek, maar in de wintermaanden zijn er minder toeristen. Cruises meren daarentegen het hele jaar door aan in Zeebrugge. Blankenberge blijkt een populaire uitstap voor cruisetoeristen te zijn.

“Er is een studie geweest van Toerisme Vlaanderen over cruisetoerisme in Vlaanderen. En daar kwam duidelijk uit dat wat Zeebrugge betreft Blankenberge de tweede belangrijkste bestemming is na Brugge met 18 procent van de toeristen. Als je dat verrekent naar 2023 betekent dat dat er 170.000 toeristen naar Blankenberge afzakten heel het jaar door”, zegt Patrick De Klerck, de schepen van toerisme van Blankenberge.