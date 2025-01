VOKA pleit ook voor een duidelijke toekomstvisie rond het toerisme in Brugge, die leefbaar en rendabel is. “De haven zal nieuwe cruiseterminal bouwen. Op zich kunnen we daar niets tegen hebben. Maar dat is niet zozeer in het voordeel van verblijfstoerisme. Wat ons vooral interesseert zijn vooral: hoe gaan we dat verder ontwikkelen. Dat helpt vooral de economische draagkracht.”

Tot slot vraag Voka ook dat de stad Brugge de huidige hotelstop herbekijkt. Die zou een rem zetten op investeringen bij de bestaande hotels, en strookt volgens de organisatie niet met het profiel van een congresstad.