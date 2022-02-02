Tentoonstelling ‘Crip Stories’ geeft kunstenaars met beperking podium in Poperinge
In het kasteeldomein De Lovie in Poperinge loopt nog tot 21 september de tentoonstelling Crip Stories. In het kasteel en het park zijn werken te zien van een vijftigtal kunstenaars met een beperking of psychische kwetsbaarheid.
Crip Stories brengt kunst en verhalen van internationale kunstenaars samen op een unieke locatie. De naam verwijst naar het Engelse 'cripple' (kreupel), maar wil vooral tonen welke kracht en creativiteit schuilgaan achter kwetsbaarheid.
Curator Els Vermeersch legt uit: “Wij gebruiken het woord ‘outsider’ bewust niet. Want een outsider hoor je er niet bij. Wij geloven sterk in de artistieke kwaliteiten van deze mensen. Niet iedereen kan zomaar naar een galerij stappen, dus willen wij ruimte maken waar hun werk echt tot zijn recht komt.”
Ook de Britse kunstenares Nancy Clayton stelt er tentoon. “Ik wil bereiken dat er een plek is voor mensen met een beperking in de maatschappij. Dat men kijkt naar hun kracht en capaciteiten. Iedereen verdient kansen in het leven.”
Bezoekers reageren enthousiast op de setting. “Je ziet de verschillende invalshoeken van de kunstenaars. Het is prachtig om dat in zo’n omgeving te beleven,” klinkt het.
Crip Stories loopt nog tot 21 september in kasteel De Lovie en is gratis te bezoeken.