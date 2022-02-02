Ook de Britse kunstenares Nancy Clayton stelt er tentoon. “Ik wil bereiken dat er een plek is voor mensen met een beperking in de maatschappij. Dat men kijkt naar hun kracht en capaciteiten. Iedereen verdient kansen in het leven.”

Bezoekers reageren enthousiast op de setting. “Je ziet de verschillende invalshoeken van de kunstenaars. Het is prachtig om dat in zo’n omgeving te beleven,” klinkt het.

Crip Stories loopt nog tot 21 september in kasteel De Lovie en is gratis te bezoeken.