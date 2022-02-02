10°C
Poperinge

Res­tau­ra­tie van gevel kas­teel De Lovie is gestart

Lovie ben weyts

Deze maand start de restauratie van de natuurstenen gevel van kasteel De Lovie. De restauratie is broodnodig want sinds enkele jaren komen de gevelstenen los.

Uit vooronderzoeken blijkt dat de metalen ankers die de natuurstenen gevel met de bakstenen muren verbinden, verroest zijn. In de komende twee jaar vervangt de aannemer de beschadigde ankers en natuurstenen en reinigt hij de volledige gevel. Ook de monumentale trappen aan weerszijden van het gebouw krijgen een opknapbeurt.

Deze eerste fase van restauratie kadert in een groter plan waarin het kasteel een nieuwe betekenisvolle invulling krijgt, integraal toegankelijk wordt én - in fases - volledig gerestaureerd.

2022-02-02
Kasteeldomein De Lovie erkend als open erfgoed
Loviea

Kosten

De eerste fase kost 3,5 miljoen euro, waarvan 2 miljoen euro gefinancierd wordt door het Agentschap Onroerend Erfgoed. De vzw Domein De Lovie, die eigenaar is van de gebouwen, betaalt het resterende deel. 

De volledige restauratie wordt geraamd op 12,6 miljoen euro.

De redactie
Erfgoed Kasteel De Lovie

