Uit vooronderzoeken blijkt dat de metalen ankers die de natuurstenen gevel met de bakstenen muren verbinden, verroest zijn. In de komende twee jaar vervangt de aannemer de beschadigde ankers en natuurstenen en reinigt hij de volledige gevel. Ook de monumentale trappen aan weerszijden van het gebouw krijgen een opknapbeurt.

Deze eerste fase van restauratie kadert in een groter plan waarin het kasteel een nieuwe betekenisvolle invulling krijgt, integraal toegankelijk wordt én - in fases - volledig gerestaureerd.

