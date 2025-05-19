14°C
Cre­vits waar­schuwt voor impact Brit­se bescherm­de zee­ge­bie­den op Vlaam­se visserij

2020-12-24 00:00:00 - Brexit: akkoord over visserij ondermijnt zekerheid toekomst

Vlaams minister voor Zeevisserij Hilde Crevits is bezorgd over de 43 nieuwe Britse beschermde mariene gebieden (MPA’s) in de Noordzee. Ze zegt dat de Britten de socio-economische impact op Vlaamse vissers onderschat en dat de beslissing onvoldoende wetenschappelijk onderbouwd is.

Van de eerder aangekondigde Britse zones zijn 36 volledig gesloten voor sleepnetvisserij, de belangrijkste vangstmethode van de Vlaamse vloot. Jasper Pillen (Open VLD) waarschuwt dat dit het economisch voortbestaan van vissers bedreigt.

Crevits benadrukt dat duurzame visserijtechnieken, zoals precisievisserij en aangepast vistuig buiten beschouwing worden gelaten en vraagt het VK om hiermee rekening te houden.

De redactie
Visserij

