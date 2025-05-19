Van de eerder aangekondigde Britse zones zijn 36 volledig gesloten voor sleepnetvisserij, de belangrijkste vangstmethode van de Vlaamse vloot. Jasper Pillen (Open VLD) waarschuwt dat dit het economisch voortbestaan van vissers bedreigt.

Crevits benadrukt dat duurzame visserijtechnieken, zoals precisievisserij en aangepast vistuig buiten beschouwing worden gelaten en vraagt het VK om hiermee rekening te houden.