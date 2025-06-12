16°C
Con­tro­le van De Lijn loopt vol­le­dig uit de hand aan sta­ti­on Kort­rijk: drie con­tro­leurs arbeidsongeschikt

Station kortrijk 1

Archiefbeeld

Aan het station van Kortrijk is deze week een controle van De Lijn volledig uit de hand gelopen. Drie controleurs raakten daarbij gewond en zijn intussen arbeidsongeschikt.

De feiten speelden zich af tijdens een controle op lijn 2, tussen het VTI en het station van Kortrijk. Een 16-jarige busreiziger kon geen geldig vervoersbewijs tonen en liet het abonnement van iemand anders zien. Toen de controleurs wilden nagaan of hij zelf over een geldig ticket beschikte, sloeg de jongere plots in het rond en begon te schoppen en te slaan.

Filmpjes van vechtpartij circuleren

De situatie escaleerde verder toen een twintigtal jongeren zich rond de vechtpartij verzamelden. Sommigen maakten filmpjes van het incident, wat de sfeer nog grimmiger maakte.

De politie kon de minderjarige ter plaatse oppakken. Zijn vriend, die eveneens betrokken was bij de agressie, vluchtte eerst in een treinstel, maar werd later geïdentificeerd.

De Lijn dient klacht in

De Lijn veroordeelt de feiten en zal het er niet bij laten. De vervoersmaatschappij dient zelf klacht in tegen de jongeren. Het geweld tegen controleurs is opnieuw een pijnpunt voor het openbaar vervoer. Zowel vakbonden als De Lijn vragen al langer strengere maatregelen tegen agressie.

Jenna Lebrun
De Lijn

