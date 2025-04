Vooruit-voorzitter Conner Rousseau bracht vandaag een bezoek aan het Vertrouwenscentrum Kindermishandeling in Brugge. Twee uur lang ging hij in gesprek met de medewerkers over hun werking en noden. De vraag naar meer ondersteuning klinkt er luid.

“In Brugge en Kortrijk werken samen zo’n twintig mensen”, zegt Joke Castelein van het Vertrouwenscentrum. “Maar dat zijn er eigenlijk te weinig. We merken een stijging in het aantal meldingen en in de complexiteit van de dossiers, terwijl onze personeelsbezetting hetzelfde blijft.”