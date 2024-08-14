Club Brugge veroordeelt fascistische groet bij wedstrijd tegen Union en geeft man stadionverbod
Club Brugge ontzegt een man die zondag bij de competitiewedstrijd in de Jupiler Pro League tegen Union Sint-Gillis in het Jan Breydelstadion een fascistische groet bracht de toegang tot het stadion.
Club behaalde zondag een knappe overwinning tegen Union (5-0) en kan de landstitel ruiken, maar na afloop van de wedstrijd verschenen op sociale media beelden van een persoon die een fascistische groet deed in het stadion.
"Dit soort gedrag heeft geen plaats in het Jan Breydelstadion", klinkt het in een mededeling van de West-Vlamingen. "Deze ochtend werd de man geïdentificeerd door onze interne veiligheidsdiensten. Er zal een juridisch dossier worden opgestart. In overeenstemming met ons reglement van interne orde wordt de man bovendien met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd de toegang tot het stadion ontzegd, in afwachting van de verdere behandeling van het dossier door de juridische instanties van de KBVB."
Niet eerste keer
Het is niet de eerste keer dat supporters van Club Brugge in opspraak komen door extreemrechtse incidenten. Eerder deze maand opende het Brusselse parket nog een onderzoek naar antisemitische gezangen die zouden aangeheven zijn door Club-fans tijdens de wedstrijd op bezoek bij RSC Anderlecht, op 3 mei in het Lotto Park. Club-voorzitter Bart Verhaeghe werd in dat onderzoek verhoord. Op 28 januari, in het kader van de Champions League-match tegen Marseille, zouden Brugse hooligans verschillende toeschouwers van buitenlandse origine aangevallen hebben.
Ook in de marge van de bekerfinale in mei 2025 waren er zware incidenten, waarbij blauw-zwarte fans een spoor van vernieling achterlieten in Jette en Sint-Jans-Molenbeek en passanten aanvielen. In agustus 2024 brachten verschillende personen in het Club-vak op Sclessin in de wedstrijd tegen Standard de Kühnen-groet, een variant op de Hitler-groet.