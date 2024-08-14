Club behaalde zondag een knappe overwinning tegen Union (5-0) en kan de landstitel ruiken, maar na afloop van de wedstrijd verschenen op sociale media beelden van een persoon die een fascistische groet deed in het stadion.

"Dit soort gedrag heeft geen plaats in het Jan Breydelstadion", klinkt het in een mededeling van de West-Vlamingen. "Deze ochtend werd de man geïdentificeerd door onze interne veiligheidsdiensten. Er zal een juridisch dossier worden opgestart. In overeenstemming met ons reglement van interne orde wordt de man bovendien met onmiddellijke ingang voor onbepaalde tijd de toegang tot het stadion ontzegd, in afwachting van de verdere behandeling van het dossier door de juridische instanties van de KBVB."

